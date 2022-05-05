Terör örgütü PKK’nın zorla alıkoyduğu kız çocuğu örgütten kaçarak teslim oldu

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK tarafından henüz 11 yaşındayken 2015 yılında Diyarbakır’dan zorla kaçırarak dağa götürülen R.K.’nin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Her fırsatta çocukları kaçırdığı ve silahlandırarak Kandil’e gönderdiği defalarca basına yansıyan terör örgütü PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde icra edilen Pençe serisi operasyonlar sonrası dağılma sürecine girdiği, sözde PKK/KCK Yürütme Komitesi üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın 27 Nisan’da yayımlanan röportajında yer almıştı. Güvenlik kaynakları, örgütün henüz 11 yaşındayken 2015 yılında Diyarbakır’dan zorla kaçırarak eğitim verdiği 1994 doğumlu R.K.’nin örgütten kaçarak 30 Nisan’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Emniyetteki işlemleri devam eden R.K.’nin ilk ifadesinde, terör örgütü PKK/KCK’nın özellikle kız çocukları olmak üzere çocuk kaçırma ve silahlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söylediği öğrenildi.

2 bin 286 gün sonra örgütün elinden kurtulabildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2 bin 286 gün sonra örgütün elinden kurtulabilmeyi başardığını söyledi. Dağılma sürecine giren örgüt tarafından 2015 yılında Diyarbakır’da kaçırılarak Kandil bölgesine götürüldüğünü ve orada sözde savaşçı eğitimi aldığını ifade eden R.K., terör örgütünün çocuk yaştakileri Kandil ile Suriye bölgelerine gönderdiklerini belirtti.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü yüzlerce çocuğu kaçırıp kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve kışkırtma işlerinde kullanıyor. Terör örgütü kendi bünyesine kattığı çocukların bir kısmını da çatışmalara katılmak üzere ön saflara sürüyor. Çocuklardan birçoğu kaçmak istiyor ama PKK/KCK tespit ettiği çocukları ya hapse atıyor ya da öldürüyor” denildi.

Yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerek yurt içinde gerekse yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar sonucunda örgüt içinde moralin çok düşük olduğunu, birçok örgüt mensubunun kaçmak için fırsat kolladığını söyleyen R.K., Kerkük’te bulunduğu sırada G.Ç. ile birlikte örgütten kaçmaya karar verdiklerini, yaşadığı eziyet 2 bin 286 gün sonra bittiği için mutlu olduğunu dile getirdi.