Terör örgütü PKK’nın bombalı eylem hazırlığındaki üyesi olduğu iddia edilen Hüsamettin Tanrıkulu hakim karşısında

Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alarak sansasyonel eylem amacıyla Türkiye’ye gönderildiği ve PKK/KCK’nın ‘Delil’ kod adlı üyesi olduğu iddia edilen sanık Hüsamettin Tanrıkulu’nun yargılanmasına başlandı.

Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda ideolojik ve sabotaj eğitimi alarak PKK/KCK terör örgütü adına silahlı, bombalı, dronlu tarzda sansasyonel eylem amacıyla Türkiye’ye illegal yollardan girdiği iddia edilen sanık Hüsamettin Tanrıkulu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüsamettin Tanrıkulu ve avukatı hazır bulundu.

"Herhangi bir örgüte üye değilim’’

Duruşmada savunma yapan sanık Hüsamettin Tanrıkulu, "Suçlamaları kabul etmiyorum, böyle bir şey söz konusu değil. Ben herhangi bir örgüte bağlı değilim. Bazı iddialar ortaya kondu, haberler yapıldı. Bu ailemi ve psikolojimi etkiledi. Tekrar ediyorum herhangi bir örgüte üye değilim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

HDP üyesi olduklarını söyledi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kezban K., sanık Hüsamettin’i sadece ismen ve simaen tanıdığını, kendisinin ve sanığın HDP gençlik üyesi olduğunu, kendisinin Diyarbakır’da sanığın İstanbul’da bulunduğunu, sanık ile aynı eylem ve etkinliklerde hiç bulunmadıklarını, sanığın terör örgütüyle bir bağlantısı olup olmadığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını ve olduğunu da düşünmediğini söyledi. Sanığın duruşmada tanık olarak dinlenen babası ise oğluyla haftada 1 görüştüklerini, annesinin oğlundan haber alamaması sebebiyle kayıp başvurusunda bulunduğunu ve bundan 1 hafta sonra sanığın ailesini aradığını belirtti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tanrıkulu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tanrıkulu’nun ideolojik ve sabotaj eğitimi alarak illegal yollardan ülkemize giriş yapmış olabileceği, PKK/KCK terör örgütü adına ülkemizde silahlı, bombalı, dronlu tarzda sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirebileceği şeklinde istihbarat bilgileri bulunduğu kaydedildi.

İstanbul’da bulunan köprülere yönelik eylem arayışı içerisinde olunduğu vurgulandı

Hazırlanan iddianamede, terör örgütünün, İstanbul’da bulunan köprülere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu ancak eylem yapmanın imkansız olduğunun düşünüldüğü, AK Parti Milletvekilleri, AK Partili şahıslar, AK Parti ilçe binaları ve mahalle bekçilerinin öncelikti eylem hedefi olduğu ve bu tarz eylemlerde talimat beklemeden inisiyatifin eylemi yapacak örgüt mensuplarının olduğu ve bunlardan birinin de şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu olabileceğinin değerlendirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin babası Diyarbakır’da HDP il binasında çocuğunun akıbetini araştırdığı belirtildi

Şüpheli Tanrıkulu’nun PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılmak üzere Mart 2022 itibariyle Diyarbakır ilinden ayrıldığının aktarıldığı iddianamede, şahsın İstanbul ilinde ikamet eden bir akrabasının yanına iş bulma ve çalışma maksadıyla gittiği, şahsın terör örgütüne katılımı için Can Karadeniz adlı Diyarbakır Yenişehir HDP eski eş başkanı tarafından yönlendirilmiş olduğu, şüphelinin babası olan Mehmet Tanrıkulu’nun ise aynı zamanda partinin Diyarbakır İl binasına gelerek çocuğunun akıbetini araştırdığı ve onun kaybolmasında partinin eski eş başkanları Can Karadeniz ile Remziye Sızıcı isimli şahısları sorumlu tuttuğunun belirtildiği vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.