Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şahıs yakalandı

Ardahan’da PKK/KCK terör örgütü propagandasına yönelik sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişisel sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir kişiyi tespit etti. Merkeze bağlı Hacıali köyünde ikamet eden şahsın evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.