banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılın düğünü ertelendi!
Yılın düğünü ertelendi!
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı

Terör örgütü PKK’dan Afrin’e saldırı: 6 yaralı

Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 18:38
Terör örgütü PKK’dan Afrin’e saldırı: 6 yaralı

Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep’in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.

Yorumlar (0)
31°
açık