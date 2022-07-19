Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildiğini, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 58’e yükseldiğini duyurdu.