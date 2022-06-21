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Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiğini belirterek 4 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Asayiş 21.06.2022, 18:55
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiğini belirterek 4 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bugün teslim olan 4 örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise teslim olan örgüt mensubu sayısı 47’ye yükseldi” ifadelerine yer verdi.

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