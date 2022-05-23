Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensubu sayısı 33’e yükseldi

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 33’e yükseldi.