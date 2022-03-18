Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 1 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 18’e yükseldiği aktarıldı.