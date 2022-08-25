Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha i güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74’e yükseldi.