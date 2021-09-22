banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!

Terör örgütü PKK kaçırdığı çocukları Kandil ve Sincar’a gönderiyor

Terör örgütü PKK/KCK’nın kaçırdığı çocukları eğittikten sonra silahlandırarak Kandil ve Sincar’a gönderdiği yerel kaynaklarca teyit edildi.

Asayiş 22.09.2021, 14:41
Terör örgütü PKK kaçırdığı çocukları Kandil ve Sincar’a gönderiyor

Terör örgütü PKK/KCK’nın kaçırdığı çocukları eğittikten sonra silahlandırarak Kandil ve Sincar’a gönderdiği yerel kaynaklarca teyit edildi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan çocuklar Haseke’ye bağlı köylerde eğitildikten sonra Kandil ve Sincar’a gönderiliyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütünün 11 çocuğu Haseke’ye bağlı sözde Kebka karargahında eğittikten sonra Kandil ve Sincar’a gönderdiği, bu çocukların bir kısmının da kız çocuğu olduğu öğrenildi. Yerel kaynaklar, “PKK/KCK terör örgütü yüzlerce çocuğu kaçırıp kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve provokasyon işlerinde kullanıyor. Terör örgütü kendi bünyesine kattığı çocukların bir kısmını da çatışmalara katılmak üzere ön saflara sürüyor. Çocuklardan birçoğu kaçmak istiyor ama PKK/KCK tespit ettiği çocukları ya hapse atıyor ya da öldürüyor" dedi.

Ezidi toplumun ileri gelenleri ise, Ezidi çocukların kaçırıldığı haberlerini her gün aldıklarını, PKK/KCK ve DEAŞ’ın aynı yaklaşımla çocukları kaçırdıklarını ve savaş alanlarında kullandıklarını dile getirdi. İnsan hakları örgütleri ile sivil toplum kuruluşları, kaçırılan çocukların evlerinde yaşamaları, okullarında yaşıtları ile birlikte olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan hukuk uzmanları, PKK/KCK terör örgütünün yaptıklarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, insan haklarının çiğnendiğini, bu nedenle çocukları kaçırılan ailelerin insan hakları örgütleri aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde terör örgütü PKK/KCK’ya karşı dava açmaları gerektiğini dile getirdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0