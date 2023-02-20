Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 8 avukatının yargılandığı davada mütalaa

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan 8 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan 8 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

‘Hukuksal faaliyet’ adı altında terör örgütü faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, bazı sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde önderlik komitesi içerisinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlendiğini, sanıkların avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediğini ve örgütsel talimatlar ile mesajları ilettiklerini aktardı.

Açıklanan mütalaada sanıkların, Öcalan’ın savunmasını yapmak adına terör örgütü faaliyetlerine tahsis edilen Asrın Hukuk Bürosu’nda bir araya geldikleri, bu büro üzerinden ‘hukuksal faaliyet’ adı altında terör örgütü faaliyetlerine devam ettikleri de kaydedildi.

4 sanığa hapis cezası talebi

Mütalaada 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca diğer 4 sanığın ise üzerlerine atılı suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesi istendi. Duruşmada sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede; avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren’in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde önderlik komitesi içerisinde yer aldıkları ve İmralı’da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlendikleri belirtildi.

İddianamede şüphelilerin, sözde avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları/mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri ve örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukat ile birlikte örgüt faaliyetlerine özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli Hukuk Bürosu’nda bir araya geldikleri aktarıldı. İddianamede 8 avukat hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.