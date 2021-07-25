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Terör örgütü PKK Afrin’de sivilleri hedef aldı: 7 yaralı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nin Halep’in kuzeyindeki Afrin’de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralanırken, sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldi.

Asayiş 25.07.2021, 13:53
Terör örgütü PKK Afrin’de sivilleri hedef aldı: 7 yaralı
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Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nin Halep’in kuzeyindeki Afrin’de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralanırken, sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldi.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep’in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi. İlçedeki sivil yerleşim bölgelerinin ve sivil savunma merkezinin hedef alındığı saldırıda 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldiği aktarıldı.
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