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Bakan Koca: "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, ge
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Terör örgütü PKK, Afrin’de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı
Terör örgütü PKK’nın Afrin ilçesine füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.
Asayiş 20.01.2022, 16:47 20.01.2022, 17:02
Terör örgütü PKK’nın Afrin ilçesine füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.
Terör örgütü PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırdı. Saldırıda bir araçta bulunan 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.
İkinci bir saldırıda Afrin merkezini de 5 füzeyle hedef alan PKK’nın yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi’ne düştü. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, 19 sivil yaralandı. Çevredeki araçlarda ve dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.