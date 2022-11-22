Terör örgütü PKK, 38 yılda 6 binden fazla sivil vatandaşı şehit etti

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde katliamlarına başladığı saldırıların üzerinden tam tamına 38 yıl geçti.

Binlerce güvenlik güçleri ile sivilleri şehit eden terör örgütü PKK; kadın, çocuk hatta kundaktaki bebeklere kadar masumlara bile acımadı. PKK'nın saldırıları sonucu geride gözü yaşlı anneler, acılı eşler ve yetim çocuklar kaldı.

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan saldırılar gün geçtikçe bertaraf edilmeye başlandı. Saldırılar sonucu binlerce yaralı yaşamına gazi olarak devam ederken, 38 yıllık süreçte PKK terör örgütüne en ağır darbeler verildi.

Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi finans kaynaklarından yılda 1,5 milyar dolar kazanan PKK, aynı zamanda dış desteklerden de yardım almaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda başlatılan “Pençe Serisi, Eren Abluka, Zeytin Dalı, Kararlılık, Sınır Ötesi, Şafak, Güneş” gibi harekatlarla terör örgütü PKK'nın kökü kazındı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı gibi kurumların hem sınır içi hem sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda binlerce terörist inlerinde yok edildi, sözde yöneticileri nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK, 38 yılda 6 bin 71 sivil vatandaşı şehit etti

Aldığı talimat ve perspektifler üzerine taktik değiştiren örgüt mensupları, eylemsellik boşluğunu doldurmak amacıyla zayıf ve savunmasız hedeflere yönelerek 1984-2022 yılları arasındaki 38 yılda toplamda 6 bin 71 sivil vatandaşı şehit etti. En büyük katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil halka yönelik gerçekleştiren terör örgütü PKK, Eruh ve Şemdinli'de ilk saldırılarını düzenledi.

Bebek katili PKK ve Öcalan

21 Ekim 1993 gecesi Siirt'in Baykan ilçesine bağlı, etrafı dağlarla çevrili Derince köyünde PKK'lı teröristlerin acımasızca okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan, 3 yaşında kurşunlanan Serkan Erdem, terörün acımasız tarafını dünya kamuoyuna gösterdi. Bu olay itibarıyla terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan, “bebek katili” olarak hafızalara yerleşti.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarından bazıları

7 Mart 1987'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol köyünde 6'sı çocuk 8 kişi kurşuna dizildi.

20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin'in Ömerli ilçesindeki köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişi katledildi.

8 Temmuz 1987'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı köyü Haraberk mezrasına saldıran PKK'lı teröristler, aynı aileden 7'si çocuk 2'si kadın 9 kişiyi katletti.

18 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Milan mezrasına saldıran teröristler, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 sivili öldürdü.

21 Eylül 1987'de Şırnak'ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasını basan PKK'lılar, 2'si hamile 5 kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

10 Ekim 1987'de Şırnak'ın Çobandere mezrasına baskın yapan teröristler, birçoğu yaşlı, kadın ve kundaktaki bebek olmak üzere 13 kişiyi katletti. Ağır yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

9 Mayıs 1988'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Taşköyü'nün Behmenin mezrasına saldıran teröristler, aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi öldürdü. Saldırıda 2 çocuk ağır yaralandı.

22 Haziran 1992'de Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyündeki 2 korucunun evine baskın düzenleyen teröristler, 8'i çocuk 10 kişiyi katletti; 2 kişiyi ağır yaraladı.

1 Ekim 1992'de Bitlis'in Cevizdalı köyünü gece geç saatlerde basan terör örgütü PKK, 8'i çocuk 30 kişiyi öldürdü.

9 Kasım 1992'de Diyarbakır'ın Hani ilçesine saldıran PKK'lı teröristler, evleri basarak insanları kurşuna dizdi. Saldırıda 4'ü çocuk, 4'ü kadın 12 kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993'te Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'na baskın düzenleyen PKK'lı teröristler, 14'ü çocuk 24 kişiyi katletti.

21 Ocak 1994'te Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11'i çocuk 21 kişiyi öldürdü.

24 Temmuz 1995'te İran'dan gelen kalabalık PKK'lı terörist grubu, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu köyü Atabinen mezrasına giremeyince evleri roket atışına tuttu. Teröristler, 7'si kadın ve çocuk 12 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi ağır yaraladı.

Beşiktaş Vodafone Stadı saldırısı

Terör örgütü PKK, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park stadyumu önünde Çevik Kuvvet personelini taşıyan otobüse yönelik bombalı araç ve canlı bomba saldırılarında kendini patlatmak suretiyle eylem gerçekleştirdi. Saldırılar neticesinde; 37 polis ve 8 sivil vatandaş olmak üzere 45 kişi şehit oldu. 194'ü polis, 45'i sivil toplam 239 kişi ise yaralandı.

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınında 5 Ocak 2017'de ilk olarak bomba yüklü araç ile, ardından PKK/KCK terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde bir polis ile bir adliye görevlisi şehit olurken, 14 sivil vatandaş ise yaralandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Hizmet Binası'na 11 Nisan 2017'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca tünel kazılarak gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 polis ve 2 sivil personel şehit oldu, 86 kişi yaralandı.

Oyun oynayan çocukları hedef aldılar

10 Mart 2018'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'ndeki boş arazide Berat Oktay isimli çocuk, oyun oynadığı sırada nevi belli olmayan, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi neticesinde hayatını kaybetti.

11 aylık Bedirhan bebek annesi ile beraber katledildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde 31 Temmuz 2018 günü ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret ettikten sonra dönüşte, kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu.

Bedirhan Karakaya'nın ismi, astsubay babasının daha önce görev yaptığı üs bölgesine verildi.

Hain tuzakta 2 çocuk şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkiinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 7 kişi arasında Mehmet Bozyel (17) ve Ömer Yıldız (15) da bulunuyordu.

İşçi katili PKK

Diyarbakır Kulp ilçesi Güleç köyü civarında 8 Nisan 2020'de orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenmiş olan mayının patlaması sonucu 5 işçi hayatını kaybetti. Olaydan 6 gün sonra bir saldırı daha gerçekleştirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyünde PKK tarafından yerleştirildiği değerlendirilen 1 EYP'nin patlaması sonucu Yasin Sağır isimli işçi şehit oldu. Aynı şekilde Van'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi Belbuka Yaylası'nda 8 Haziran 2020 günü işçilerin bulunduğu araca PKK tarafından yapılan EYP'li saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Terör örgütü PKK, 8 Haziran'daki saldırısından 9 gün sonra Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı Görümlü beldesi yakınlarında Kurtik mevkii yol yapımında çalışan işçileri taşıyan aracı hedef aldı. Patlama sonucu 4 işçi şehit oldu.

12 kamu görevlisi esirken şehit edildi

2015 yılı ve sonrasında terör örgütü mensuplarınca özellikle kara yolunda araçlarının durdurulması suretiyle alıkonulan kamu görevlisi 12 vatandaşın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tutuldukları öğrenildi. Ardından 10 Şubat 2021'de bahse konu bölgede bulunan mağaraya yönelik hava destekli “Pençe-Kartal-2” operasyonu başlatıldı. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan 12 kamu görevlisi vatandaş ile 1 Irak uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Terör örgütü PKK, sivil vatandaşları “sözde ajan” gerekçesiyle şehit etti

Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek köyünde ikamet eden Gevriye Sarı 8 Ağustos 2021'de, Hakkari Yüksekova ilçesi Yukarıuluyol köyünde yaşayan Çetin Dere 15 Ağustos 2021'de, Bitlis'in Hizan ilçesi Erdoğan Köyünde Halit Gezici 14 Haziran 2022'de, İdris Diri ise Yüksekova içesi Bölük Köyü Dilimli mezrasında 21 Ağustos 2022'de hain terör örgütü mensuplarınca “sözde ajan” olduğu gerekçesiyle infaz edildi.

PKK'nın bazı sivil saldırıları

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ahmedihani Mahallesi Cesur Sokak üzerinde bulunan metruk binada 27 Ağustos 2021'de Ercan Sarıboğa isimli sivil vatandaş örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda iş birlikçi şahıslarca ateşli silah ile vurularak infaz edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyü arasında kalan yolda 2 Ekim 2021 günü seyir halinde bulunan bir şirkete ait aracın geçişi esnasında terör örgütü mensuplarınca daha önce yerleştirilmiş EYP'nin patlaması sonucu 2 şirket çalışanı hayatını kaybetti.

AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti Lideri Tahir Güven, 4 Aralık 2021'de Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi civarında aracıyla seyir halindeyken, PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanması tarafından düzenlenen silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

Eli kanlı PKK, Kasım ayında 8 sivil vatandaşı şehit etti

Hain saldırılarına devam eden terör örgütü PKK, Kasım ayında 8 sivil vatandaşın şehit olmasına, onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü saat 16.13 sıralarında PKK/KCK terör örgütü mensubu Ahlam Albashır isimli kadın, elinde bulunan çantayı cadde üzerine bırakarak uzaklaştı. Ardından gerçekleşen patlama sonucu 6 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 81 vatandaş ise yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın son sivil saldırısı dün Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapıldı. Fırat'ın doğusundan ilçe merkezine yapılan roketli saldırı sonucu biri 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan, diğeri 5 yaşındaki Hasan Karataş olmak üzere 2 kişi şehit oldu.