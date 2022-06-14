Terör örgütü FETÖ/PDY’nin astsubay sınavlarındaki usulsüzlüklerine operasyon

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin astsubay sınavlarındaki usulsüzlüklerine yönelik 13 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 9 şüpheli, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubaylık Sınavı’nda, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli ile soruları dağıtan 2 şüpheli, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubaylık Sınavı’nda, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli ile soruları dağıtan 1 şüpheli olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 13 ilde, şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.