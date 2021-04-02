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Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. ile beraberindeki örgüt sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş 02.04.2021, 10:53
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Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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