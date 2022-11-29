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Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul’da yakalanan şüpheli Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul’da yakalanan şüpheli Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 29.11.2022, 19:01
Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul’da yakalanan şüpheli Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul’da yakalanan şüpheli Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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