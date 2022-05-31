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Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon s

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon sağlamakla suçlanıyor.

Asayiş 31.05.2022, 10:58
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon s

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon sağlamakla suçlanıyor.

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