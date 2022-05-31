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Türkiye ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi.
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım a
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon sağlamakla suçlanıyor.
Asayiş 31.05.2022, 11:11
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon sağlamakla suçlanıyor.