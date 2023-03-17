Terör örgütlerine yönelik çeşitli illerde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Silahlı terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY ile irtibatları bulunan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik Ankara merkezli birçok ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY adına askeri lise sınav sorularını çalarak örgüt mensuplarına dağıtılmasını sağlayan 9 kişiyi belirledi. Polis ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Sosyal medyadan örgüt propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

TEM ekipleri, aynı gün içerisinde sosyal medya üzerinden DEAŞ adına örgüt propagandası yapan bir kişi olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü adına dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan, terör örgütleri adına kamu kurum ve kuruşlarını dolandırarak zarara uğrattığı belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda sürdürülmesinin ve genişletilmesinin planlandığı aktarıldı.