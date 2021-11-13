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Terör operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Eskişehir’de düzenlenen operasyonla PKK/KCK ile DHKP/C üyesi oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Asayiş 13.11.2021, 11:51
Eskişehir’de düzenlenen operasyonla PKK/KCK ile DHKP/C üyesi oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler PKK/KCK ile DHKP/C terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.