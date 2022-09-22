Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyede

Şanlıurfa’da gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen 5 Suriye uyruklu zanlı ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.