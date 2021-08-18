Son Dakika
Terör operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Asayiş 18.08.2021, 15:38
Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.