Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.K. ve H.G. isimli şahıslara yönelik çalışma başlatılmış ve her iki şahıs geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.