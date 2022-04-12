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Terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya üye oldukları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 12.04.2022, 11:40
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya üye oldukları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde L Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK’ya üye oldukları iddia edilen D.D., Z.Ç.D., ve F.S., isimli şahıslar gözaltına alındı
Gözaltına alınan 3 şahıs jandarma komutanlığına getirildi. İfadesi alınan şahıslardan F.S., işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.