Terör operasyonunda 23 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP’nin Suruç ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.