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Terör operasyonları PKK’nın iletişim ağlarını da kesti

Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla PKK’nın iletişim ağlarının kesilmesi de sağlandı. Son 4 yılda 141’i ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip 951 telsiz ele geçirildi.

Asayiş 23.10.2021, 11:29
Terör operasyonları PKK’nın iletişim ağlarını da kesti

Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla PKK’nın iletişim ağlarının kesilmesi de sağlandı. Son 4 yılda 141’i ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip 951 telsiz ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin PKK’ya yönelik operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgüte ait mağalar, sığınaklar ve barınaklar da tespit edildi.

Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama ve taramalarda da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı.

İletişim ağının kesilmesi, örgütten kaçışları hızlandırdı

Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarla son dört yılda 810’u el telsizi, 141’i ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Böylece örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı.

Telsizlerin ele geçirilmesiyle örgüt içindeki iletişim azaldı. Bu nedenle sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde bulunduğu belirlendi.

PKK’nın iletişim ağlarının kesilmesi, örgütten kaçışları ve teröristlerin teslim olmalarını da hızlandırdı.

Örgüt içinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan teröristler, PKK’da İHA ve SİHA’lar tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bu nedenle örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını, teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını belirtti.

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