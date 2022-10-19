Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 143 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde başlattığı oturma eylemi, bin 143’üncü gününde devam ediyor. Hakkari’de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide Öner için oturma eylemini sürdüren anne Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tutuyor.

Kızının HDP tarafından kaçırılıp PKK’ya teslim edildiğini ileri süren anne Öner, “Kızım AK Parti’ye üyeydi, kızımı onun için HDP’nin gençleri PKK’ya teslim etti. Bütün çocuklarımızı HDP’nin gençleri satıp ticaret yapıyorlar. Çocuklar kendi isteğiyle gitmiyor, kandırıp parayla PKK’ya satıyorlar. Zahide, kızım, bizim devletimiz güçlü bir devlettir; beni duyuyor ve görüyorsan kaçıp gel” dedi.