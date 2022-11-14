Terör kurbanı minik Ecrin ve babasının cenazeleri Adana’ya getirildi

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, toprağa verilmek üzere uçakla Adana’ya getirildi.

Adana Havalimanı’nda, Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan’a (9) tören düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Tören sırasında, Ecrin ve Yusuf Meydan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Havalimanında yapılan törenin ardından Yusuf ve Ecrin Meydan’ın cenazeleri helallik alınmak üzere merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki evlerine götürüldü. Baba ve kızının cenazeleri Kabasakal Mezarlığında toprağa verilecek.