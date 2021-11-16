"Termal", uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yeni göreve başlatılan "Termal" isimli uyuşturucu arama köpeği, uyuşturucu satıcılarının kabusu oldu. Uyuşturucu arama köpeği "Termal", 6 aylık süreçte çok sayıda operasyonda uyuşturucunun bulunmasında önemli rol oynadı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar boyunca görev yapan uyuşturucu madde arama köpeği "Hırçın" yaşlanması nedeniyle emekliye ayrıldı. Bunun üzerine yerine tayin edilen ve 1 yaşında olan "Termal" isimli uyuşturucu madde arama köpeği, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında göreve başladığı 6 ay süre içerisinde onlarca uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar, eroin, kenevir, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu hapın saklandığı yeri tespit etti.

Uyuşturucu madde kaçakçılarının korkulu rüyası haline gelen "Termal", son olarak Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonda 3 kilo 580 gram kubar esrar ve 370 gram kenevir tohumunun saklandığı zulayı tespit etti. "Hırçın", operasyonlarındaki başarısı ile uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.