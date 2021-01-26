Termal devremülk satışı üstünden 150 milyon TL’lik vurgun yaptılar

Afyonkarahisar’da termal devremülk satışı üzerinden 7 binin üstünde kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7’si kadın 33 kişi adliyeye sevk edildi. Olayda mağdur olan bir kadın ise adliye girişinde operasyonu gerçekleştiren jandarmayı yaptırdığı buket çiçek ile karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, termal devremülk tesisleri ile ünlü beldede iddiaya göre 4 termal tesis sahibi çağrı merkezi kurarak tesislerde devremülkleri olan kişilere telefonlar ile ulaşmaya başladı. Mağdurlara devremülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyip, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi. Şahısların bu yöntemlerle 7 binin üstünde vatandaşı yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürüldü.

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar merkezli İzmir’de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli kadınlardan bazıları gözyaşı döktü

Aralarında 4 ‘ü örgüt üyesi, termal tesis yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanlarının da olduğu 7’si kadın 33 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Minibüsler ile adliyeye getirilen şüpheliler jandarmanın nezaretinde adliyeye konuldu. Gözaltındaki bazı kadın şüphelilerin ağlamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.