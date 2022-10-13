Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde camiye terlikle gelen hırsız, namaz kılıp, başkasına ait 3 bin 200 lira değerinde ayakkabıyı giyerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan camide meydana geldi. Vakit namazı için gelen ve ismini açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ayakkabısını ayakkabılık bölümüne koydu. Namaz sonrası ayakkabısını yerinde bulamayınca cami imamından yardım istedi. Kameralar incelenince gerçek ortaya çıktı. Hırsızın terlikle gelip namaz kıldıktan sonra ayakkabıyı giyme anları yer aldı. Olay sonrası ayakkabısı çalınan vatandaş, emniyete gidip şikayetçi oldu. Çalınan ayakkabının yaklaşık değerinin 3 bin 200 lira olduğu öğrenilirken, polis ayakkabı hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.