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Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı

Gaziantep’teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.

Asayiş 15.05.2021, 10:55
Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı

Gaziantep’teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, GATEM kunduracılar sitesinde bulunan bir terlik fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen yangına 7 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanların kapladığı fabrikada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için müdahalesi sürüyor.
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