Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı

Gaziantep’teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, GATEM kunduracılar sitesinde bulunan bir terlik fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen yangına 7 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanların kapladığı fabrikada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için müdahalesi sürüyor.