Terk edilmiş araçta bandrolsüz sigara ele geçirildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulunan bir aracın 384 paket kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi Cengiz Topel Bulvarı üzerinde hatalı park anonsu üzerine olay yerine gitti. Ekipler, yaptığı incelemede kaza yapmış ve terk edilmiş vaziyette bulunan araçta, dışarıdan bakıldığında kaçak olduğu düşünülen sigara kartonları gördü. Bunun üzerine araç içinde yapılan arama neticesinde, 384 paket içerisinde 7 bin 680 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili tahkikat başlatıldı.