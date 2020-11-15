Terhune’de yeni bir toplu mezar bulundu

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulundu.

Libya’da Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni bir toplu mezar bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ekiplerin toplu mezardaki çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Öte yandan 10 gün önce aynı bölgede 5 toplu mezar daha bulunmuştu. Haziran ayından bu yana Terhune’de bulunan toplu mezar sayısının 26’ya ulaştı.