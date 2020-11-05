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Terhune’de yeni 5 toplu mezar bulundu
LİBYA'DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TANIDIĞI TRABLUS MERKEZLİ LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ, DARBECİ GENERAL HAFTER’E BAĞLI GÜÇLERDEN KURTARILAN TERHUNE KENTİNDEKİ MEŞRU EL-RABT BÖLGESİNDE YENİ 5 TOPLU MEZAR BULUNDUĞUNU DUYURDU.
Asayiş 05.11.2020, 21:16
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Libya’da Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.
Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Ekiplerin mezarlardaki çalışmalarının devam ettiğini belirtilerek şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktarıldı.
Öte yandan Haziran ayından bu yana Terhune’de bulunan toplu mezar sayısı 25’e yükselirken, mezarlarda en az 120 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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