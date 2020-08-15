Terasta yapılan yemek ateşi çatıyı alev topuna çevirdi
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE 3 KATLI BİR EVİN TERASINDA YAPILAN YEMEĞİN ATEŞİ ÇATI YANGININA NEDEN OLDU.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3 katlı bir evin terasında yapılan yemeğin ateşi çatı yangınına neden oldu.
Yangın, Yeni Mahalle 601 Sokak üzerinde Gaffar İnan’a ait 3 katlı evin terasında meydana geldi. Terasta, ordun ateşiyle ocakta yemek yaparken sıçrayan kıvılcım biranda alev topuna döndü. Yangına müdahale eden bina sakinleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın yerine geldi, ancak yeterli olmayınca Besni ve Harmanlı Beldesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme arazözü yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında çatı kısmen çökerken, kullanılmaz hale geldi.
Gölbaşı Belediyesi Başkanı İskender Yıldırım da yangın yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını organize etti. Görgü tanıkları yangının yemek ateşinden çıktığını ve biranda büyüdüğünü dile getirdi.
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