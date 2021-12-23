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Terasta yangın
Samsun’da bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Asayiş 23.12.2021, 16:11
Samsun’da bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binan terasındaki odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluğa bırakılan, içinde sıcak kül bulunan soba kovasından yangın çıktı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.