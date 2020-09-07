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Terasta çıkan yangın geceyi aydınlattı
BURSA’DA, 3 KATLI EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGIN, MAHALLELİYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK BİR SAATLİK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YANGIN, BAŞKA BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 07.09.2020, 10:45
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Bursa’da, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Evren Sokak’ta 3 katlı bir evin terasında gece yarısı başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Teras kattan yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba harcadı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yanan evde oturan ailenin kısa süre önce yurtdışında yaşayan oğullarını ziyarete gittiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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