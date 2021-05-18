Tepegöz güvenlik aynası tekrardan aynı yerini aldı

Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde araç dönüşlerinde emniyeti sağlamak amacıyla kullanılan ve belirlenemeyen nedenden ötürü bulunduğu yerden kaldırılan tepegöz güvenlik aynası yenilendi.

Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde yer alan ve sürücülere dönüş yaparken kolaylık sağlayan tepegöz güvenlik aynası bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Araç sürücülerine geniş görüş açısı sağlayan güvenlik aynası daha önceden de kırılmasıyla gündeme gelmişti. İHA’nın ulusal medyaya yansıyan haberinin ardından tepegöz güvenlik aynası yenilendi. Yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler artık bölgede daha güvenli bir şekilde dönüş yapabiliyor.