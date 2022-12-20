Teneke meşrubat kutusu içerisinde Metamfetamin ele geçirildi

Kastamonu’da teneke meşrubat kutusu içerisinde Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda teneke meşrubat kutusu içerisinde saklanmış vaziyette Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ekipler, 1 şahsa adli işlem yaptı.