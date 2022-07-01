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Tendürek Dağı’ndaki mağarada 95 adet tüp ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı’nda tespit edilen mağarada 95 adet tüp ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 01.07.2022, 18:56
Tendürek Dağı’ndaki mağarada 95 adet tüp ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı’nda tespit edilen mağarada 95 adet tüp ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “29 Haziran 2022 tarihinde icra edilen operasyonda mağara içerisinde; 80 adet büyük boy tüp, 15 adet küçük boy tüp, 4 adet yemek ocağı ve çok sayıda çeşitli yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirilmiş olup emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. PKK abluka altında” denildi.

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