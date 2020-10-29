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Temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

KONYA’NIN SELÇUKLU İLÇESİNDE BELEDİYE İŞÇİSİ TARAFINDAN AĞAÇ DİBİNDE 3 UÇAKSAVAR MERMİSİ BULUNDU.

Asayiş 29.10.2020, 12:43
Temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

Konya’da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dolu olduğu tespit edilen mermiler, ilk incelemenin ardından polis tarafından götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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