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Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temizlik için yakılan ateş ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 29.07.2021, 19:56
Temizlik için yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temizlik için yakılan ateş ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köprücek mevkiinde bahçesinin kenarından temizlik için yakılan ateş rüzgarında etkisi ile örtü yangına döndü. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme arazözü tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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