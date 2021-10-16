Temizlik görevlisinden örnek davranış, içi para dolu çantayı polise teslim etti

Güngören Belediyesi’nde çalışan 38 yaşındaki temizlik işçisi Adem Cevahir, sokakta yerleri süpürürken yolun ortasında içinde 500 bin lira olan çanta buldu. Temizlik işçisi Cevahir, örnek bir davranış sergileyerek çantayı polise teslim etti.

Güngören Merter Ali Rıza Gürcan Caddesi üzerinde temizlik yapan Adem Cevahir, sabah saatlerinde görevini yaptığı sırada yolun ortasındaki çantayı fark etti. Çantanın içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu çantayla birlikte işçi Adem Cevahir’i Merter Polis Merkezi’ne getirdi.

Polis merkezinde para dolu çantayı teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. Polisin araştırması ile Merter’de esnaflık yapan iş adamı Cihan Kankılınç’a ait olduğu anlaşıldı. İfadesi alınan temizlik işçisi Adem Cevahir işlemlerin tamamlanmasının ardından iş adamı Kankılınç’ın yanına götürüldü. Kamera ve tutanaklarla döviz dolu çanta sahibine teslim edildi. Çantanın içerisinde 10 bin 766 Euro, 35 bin 440 dolar ve 2 bin 890 lira da para olduğu tespit edildi. Bu örnek davranışından dolayı İş adamı Cihan Kankılınç, temizlik görevlisi Cevahir’e zarfın içinde bin dolar verdi. Ardından Güngören Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Berfun Baltacı, makamında ağırladığı temizlik işçisi Adem Cevahir’ teşekkür ederek tablet hediye etti.

“Çanta dolu parayı görünce bir şey hissetmedim, haram para”

Yüklü miktarda bulduğu parayı görünce bir şey hissetmediğini ve haram para olduğunu anlatan Güngören Belediyesi Temizlik Görevlisi Adem Cevahir, “Sabah saat 07.00 civarıydı. Yolda çalışıyordum. Yolun ortasında bir cüzdan buldum. Atabilirdim de ama elime aldım ağır bir çantaydı. İçini açıp baktığımda euro ve dolar para vardı. Hemen o esnada 155’i aradım ve durumu anlattım. Polisler 10 dakika sonra geldi. Çantanın içini kontrol ettiler. İçinden numara çıktı. Numarayı aradılar. Merter’de Nar Sokak’ta bir iş yerinin sahibiymiş. Oraya polislerle beraber gittik. Ve tutanak tutuldu. Sahibine teslim ettik. Çanta dolu parayı görünce bir şey hissetmedim çünkü haram para. O benden bir yerden çıkardı” dedi.

“Bana bin dolar para verdi”

İnsanlık görevini yaptığını anlatan 7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışan İşçi Cevahir, “Kendisi iş adamıymış. O gün ödemesi varmış. Bana çok dua etti. Onun duasını aldım. Ne mutlu bize. iş adamı cebime zarf bıraktı. Bana bin dolar para verdi. Bir de numaramı aldı. Bana verdiği parayı kazanmam için 4-5 ay çalışmam gerekirdi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Bulduğum para bir daire alacak kadar büyük miktardaydı. Güngören Belediyesi’nde 7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Çalıştığım süre zarfında başıma böyle bir olay gelmedi. İlk defa geldi ve bizde insanlık görevimizi yaptık” ifadelerinde bulundu.

“Eşime güvenim bir kat daha arttı”

Haram paraya el uzatmadığı için gurur duyduğunu söyleyen eş Rukiye Cevahir, “Eşimle gurur duyuyorum. Bu davranışından dolayı mutlu oldum, çok sevindim. haram parayı almış olsaydı eşime kızardım. Ama haram paraya el uzatmadığı için gurur duydum. Eşime güvenim bir kat daha arttı” diye konuştu.

“Bir anlık dalgınlıkla kaybedilen bir çanta”

Dalgınlık sonucunda oluşan bir durum olduğunu anlatan 30 yaşındaki iş adamı Cihan Kankılınç, “Dalgınlık sonucu oluşan bir durum. Bir anlık dalgınlıkla kaybedilen bir çanta var. Çantanın içinde günümüz şartlarında iyi bir miktarda para vardı. Arabanın üzerine koymuştum. Elim doluydu eşyaları yerleştirdikten sonra alırım düşüncesiyle arabanın üst tabanına konulan bir çanta. Daha sonra alınmayıp unutulduğu için o şekilde evimin otoparkından yola çıktım. Kısa bir süre sonra fark ettim ama geri dönüp baktığım yerinde yoktu. Karakola başvurduk. Güngören Belediyesi’nde çalışan bir arkadaşımız Adem bey bulmuş ve yetkililere bildirmiş. Daha sonra bize ulaşıldı.

“Para bir şekilde kazanılır, önemli olan dürüst insanların olduğunu hatırlamak”

Bu zamanda böyle insanların olmasının sevindirici olduğunu söyleyen işadamı Kankılınç, “Günümüz şartlarında bir ev ve araba parası. Parayı bulan kişinin gidip yetkilere teslim etmesi toplum olarak ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü insanlar küçük Mevlalarda da bile insan birbirini katledebiliyor. Bu zamanda böyle duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Kaybedince büyük şok yaşadım. Tekstille ilgilenenler bilir Cuma günleri ödemeler yapılır. Bugün o para gelmemiş olsaydı 400 kişi etkilenecekti. Paranın gelmesi stresimizi azalttı. Para bir şekilde kazanılır, önemli olan böyle dürüst insanların olduğunu yeniden hatırlamak güzel. Kendisinin bu örnek davranışı için ben de küçük bir miktar para hediye ettim. Umarım oda razı olmuştur. Ayrıca şunu da anlamış oldum. Kazandığımız paranın haram olmadığını tamamen helal olduğunu ve Adem beyin de helal süt emmiş biri olduğunu anlamış olduk. Kendisine ve Güngören Belediyesi’ne de çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.