Temizliğe gittiği evde balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, temizlik yapmaya gittiği 3. kattaki dairenin balkon camlarını temizlerken düşerek hayatını kaybetti. Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Soysal (48) temizlik yapmak için 3. kattaki daireye gitti. Soysal, balkon camlarını sildiği esnada bir anda aşağıda bulunan beton zemine düştü. Soysal’ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şerife Soysal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soysal’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken olayın yaşandığı balkonda ve sokakta incelemelerde bulundu. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şerife Soysal’ın düşme anları anbean bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.