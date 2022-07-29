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"Temizleme" operasyonu: HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin’de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP’li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 29.07.2022, 16:17
"Temizleme" operasyonu: HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin’de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP’li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG ve MKP terör örgütüyle bağlantısı olduğu, örgütü, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini öven, eyleme katılan şahıslar tespit edildi. Dün sabah operasyon için düğmeyen basan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 31 adrese "Temizleme" adıyla şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP’li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin’in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

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