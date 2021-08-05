TEM’deki kazada ağır yaralanmıştı, 9 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan aracın devrildiği kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.B. idaresindeki 34 GJ 8823 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 70 metre savrulan araç yol kenarındaki bariyeri aşarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araç içerisinde bulunan sürücü N.B., Y.B., M.B., E.B., Yuşa B. (9) ve İ.B. isimli toplam 6 kişi yaralandı.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 9 yaşındaki Yuşa B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.