TEM’de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 130 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolculardan O.Ç. (26) ve O.K.’nın (23) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 şüphelide toplam 130 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç. ve O.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.