TEM’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 48 DG 818 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile N.K. yönetimindeki 06 CMF 224 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü N.K. ile eşi G.K. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarılan yararılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.